Pochi giorni al lancio dello smart ring di Samsung ma c' è una brutta sorpresa

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 9 luglio 2024) Di, in commercio, ce ne sono ormai diversi modelli. Si tratta di anelli che si indossano normalmente al dito e sono in grado di monitorare battito cardiaco, saturazione dell'ossigeno, calorie bruciate. Un accessorio leggero e poco ingombrante, ideale per chi trova scomodo indossare.