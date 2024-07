Picchia e violenta la moglie incinta | condannato a sette anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Varese, 9 luglio 2024 – È statoin primo grado dai giudici del tribunale di Varese un 40enne di origini marocchine accusato di averto eto lamentre era. La sentenza è stata pronunciata oggi. I fatti, avvenuti a Lavena Ponte Tresa, risalgono al 2021 e sono riassunti nelle accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, per le quali il pubblico ministero aveva chiesto dodicidi carcere. Rapporti sessuali imposti, rigide quanto vessatorie regole da rispettare: non lavorare, non uscire di casa. E poi le botte, a completare il calvario della donna, una giovane di 32anche lei marocchina, che, da quanto emerso dalle indagini, è stata presa a calci sulla pancia quando era, e poi ancora è statata davanti alla figlia.