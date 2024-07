Per un pugno di dollari | in lavorazione un remake italo americano

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 9 luglio 2024) Per undi: inunIl classico di Sergio Leone e Clint Eastwood Per undiè pronto per uncinematografico della Euro Gang Entertainment, la società fondata dal veterano di Hollywood Gianni Nunnari (300) e Simon Horsman (Magazine Dreams), insieme al veterano della produzione italiana Enzo Sisti (Ripley) di FPC e Jolly Film, che ha prodotto il film originale. Il western Per undiè la storia di un pistolero errante senza nome che mette due famiglie rivali l’una contro l’altra in una città lacerata dall’avidità, dall’orgoglio e dalla vendetta. Il film, uscito a metà degli anni ’60, contribuì a lanciare lo “spaghetti western” e lanciò anche la carriera di Eastwood.