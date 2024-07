Paolini-Vekic in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Jasmineaffronterà Donnanella semifinale di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Se inizialmente si poteva pensare a una favola, oraè una solida realtà e dopo la finale raggiunta a Parigi può centrarne un’altra, un mese dopo ancora in un Major ma su una superficie diversa. L’ultimo ostacolo che la separa dall’atto conclusivo è la croata, un’avversaria da non sottovalutare ma che francamente non fa molta paura. Anzi, dopo il netto successo in meno di un’ora di gioco contro Navarro èche fa paura all’avversaria, che a differenza sua non ha mai giocato una semifinale in un Major. L’azzurra è avanti 2-1 nei precedenti e partirà favorita. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo giovedì 11 luglio come primo match dalle ore 14:30 sul Centrale.