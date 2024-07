Pannaconi Il Premio Concorso Arte e Poesia un premio alla vita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 9 luglio 2024)– Nella piccola cittadina calabrese di, in provincia di Vibo Valentia, sera del 6 luglio 2024, si è svolta la premiazione del “”. Arrivo davantichiesa di San Nicola e nella piazzetta dietro c’è il palco, il quale è stato allestito per l’occasione, ornato da fiori, impreziosito da una grande tela con l’immagine del Beato don Francesco Mottola.. Nella strada che conduce al placo, da un lato dei gazebo, con libi di vari poeti, autori e case editrici, dall’altra popere d’di pittori contemporanei, Vera Console, Marianna Nadile, Celeste Fortuna, Melina Morelli, Beatrice Bonanno, Elisabetta Pugliese, Giuseppe Di Gesù, Mangialardi Francesco, Ercole Fortebraccio, Antonino Fortebraccio, Alberto Polistena, Antonella Valeriano, che hanno aderito per arricchire la serata, artisti e poeti insieme in una serata d’in tutte le sue espressioni poetiche ed artistiche.