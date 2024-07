Panetta La crescita in Italia procede a ritmi moderati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Inla. La contrazione del credito all’economia provocata dalla restrizione monetaria non ha avuto effetti dirompenti, a differenza di quanto avvenuto in passato. Ciò riflette anche la robusta condizione reddituale e patrimoniale delle banche, cui ha contribuito la riforma normativa avviata dopo la crisi finanziaria”. Così il Governatore della Banca d’, Fabio, nel corso dell’Assemblea dell’Abi.“L’irrobustimento delle imprese, la solida posizione finanziaria delle famiglie e la forza delle banche ci consentono di guardare avanti con fiducia, ma non devono indurre a un eccessivo ottimismo – prosegue -. Il protrarsi della debolezza del credito inciderebbe su un contesto che come in altri paesi è esposto a vulnerabilità, nel quale sarebbe difficile immaginare interventi pubblici come quelli eccezionalmente generosi varati dopo la pandemia.