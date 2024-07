Ornella Muti si arrabbia con Vittorio Cecchi Gori | Tra noi storiella d’amore? Chieda scusa o lo querelo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Lucca, 9 luglio 2024 – Si apre la querelle tra. Ospite al Lucca Summer Festival, l’imprenditore ed ex patron della Fiorentina, nel corso di un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele e Alessandro Ferruccidi, ha svelato di essere stato innamorato die di aver avuto con lei “una” andata a finire male. Non si è fatta attendere la replica dell’attrice: “Non ho mai avuto una relazione con– ha sottolineatoall’Adnknronos –. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiededarò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi”.