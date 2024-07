Ornella Muti | Ma quale ‘storiella d’amore’ con Cecchi Gori? Chieda scusa o lo querelo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Dopo le dichiarazioni di Vittorioche, ospite al Lucca Summer Festival, nel corso di un’intervista rilasciata a Eleonora Daniele e Alessandro Ferruccidi, ha svelato di essere stato innamorato die di avere avuto con lei ”una storiella d’amore” andata a finire male, arriva la replica della: “Non ho mai avuto una relazione con– sottolinea all’Adnkronos – Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiededarò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi. Sono una donna molto gelosa della sua vita privata – continua irritata l’attrice – mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me ”.