Operato a 98 anni torna a camminare

(Di martedì 9 luglio 2024) Cinquedi sofferenza e di quasi immobilità, poi l’operazione all’anca, effettuata al Rizzoli, che lo ha rimesso in piedi. Sembra una notizia di buona sanità ma come, per fortuna, ne avvengono tante. La differenza, in questo caso, è che Aldo Perotto ha 98, ma lo spirito giusto per affrontare l’intervento pur avendo alle spalle quasi un secolo di vita. "Ho 98– esordisce Aldo Perotto, che è statoa Bologna ma vive a Faenza – e da cinqueavevo dolori fortissimi all’anca: riuscivo a stare solo seduto, ma quando mi alzavo era un disastro eera impossibile. Vai pure avanti un giorno, poi l’altro, intanto passano i mesi e il dolore non ti fa più vivere. Allora mi sono detto: bisogna fare qualcosa, o andare al Creatore o vedere se si può stare meglio.