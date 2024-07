Olanda piccolo imprevisto alla vigilia dell’Inghilterra! Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) L’domani sfiderà l’Inghilterra nella seconda semifinale di Euro 2024, la prima è ovviamente quella tra Spagna e Francia che andrà in scena questa sera.per la Nazionale degli interisti Dumfries e de Vrij che costringe a cambiare programmadel match– L’di Ronald Koeman è arrivata in semifinale di Euro 2024, dove affronterà l’Inghilterra nel match in programma domani a Dortmund alle ore 21. Gli Orange puntano la finalissima che manca da oltre trent’anni, mahanno dovuto affrontare unche costringe a cambiare i programmi dellae cambio di programmadella semifinale di Euro 2024 contro l’Inghilterra CAMBIO DI PROGRAMMA – L’di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, quest’ultimo migliore in campo nella sfida vinta in rimonta contro la Turchia di Hakan Calhanoglu, giocherà come detto a Dortmund e sarebbe dovuta partire in treno nel tardo pomeriggio odierno.