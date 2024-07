Nucleare strumentalizzato dalla politica

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 9 luglio 2024) Luca Tosto, L’ad dell’azienda omonima, che per i prossimi cinque anni ha ottenuto commesse per 400 milioni per le centrali all’estero: «A differenza dell’Italia, Inghilterra, Francia e Germania costruiscono impianti. Solo i reattori possono supportare le rinnovabili». .