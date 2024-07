Non si fermano gli aumenti sui prezzi alla pompa di benzina e diesel

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Lo scivolone delle quotazioni dei prodotti raffinati si traduce in una mattinata di calma piatta sui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Aggiustamento al rialzo per le medie nazionali deipraticati, sulla scia dei rialzi dei giorni scorsi. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,876 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,883, pompe bianche 1,859),self service a 1,760 euro/litro (+1, compagnie 1,767, pompe bianche 1,743).servito a 2,016 euro/litro (invariato, compagnie 2,061, pompe bianche 1,927),servito a 1,901 euro/litro (invariato, compagnie 1,947, pompe bianche 1,811).