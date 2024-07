Naturismo in Italia e in Europa | le 4 spiagge più gettonate dell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 9 luglio 2024) L’è sempre stata una destinazione ambita per chi ama il sole, leincantevoli e la buona cucina. Quest’anno, però, c’è una nuova tendenza che sta prendendo piede: il, che include un approccio più ‘selvaggio’ alle vacanze, che abbraccia uno stile di vita a diretto contatto con la natura. Una delle tendenze più in voga è senza dubbio il nudismo. La pratica di vivere senza vestiti, a stretto contatto con la natura e le altre persone, sta diventando sempre più popolare tra i campeggiatori che scelgono il nostro Paese. Le prenotazioni effettuate sul sito Pitchup.com, leader nelle vacanze all’aria aperta, rivelano un trend interessante. Da aprile a giugno, le ricerche per campeggi naturisti insono aumentate del 40% rispetto al 2023, rendendo questo filtro il quinto più utilizzato, superato solo da quello per i campeggi che accettano cani, che ha registrato un incremento del 13%.