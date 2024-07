Napoli | Pericolo di crollo e chiude un’altra attività del lungomare partenopeo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 luglio 2024): Per motivi di sicurezza è stato vietato l’accesso al locale “In Arte Vesuvio” punto di riferimento culturale e artistico: Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio, per motivi di sicurezza inerenti le condizioni ammalorate dei sottobalconi e del cornicione della verticale prospiciente Largo Nazario Sauro e via Raffaele De Cesare, appartenente al condominio di Via Generale Orsini, 40 “In Arte Vesuvio”, punto di riferimento di arte e cultura, nonchédi ristorazione e bar è costretto are temporaneamente i battenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco assieme all’Ufficio Tecnico del Comune di, Polizia Municipale e laServizi che dopo le opportune verifiche, hanno disposto il transennamento di tutta l’area antistante, vietando l’accesso al noto locale “In Arte Vesuvio” e il divieto di affaccio dai balconi da parte dei condomini, fino a quando non verranno ripristinate normali condizioni di sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità.