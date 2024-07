Napoli gli sparano alle spalle con un colpo di pistola alla schiena Gravissimo 21enne

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Feritocon una. La vittima è un giovane di 21 anni, rimasto ferito in piazza Canneto a, al confine con via Salvator Rosa e il quartiere Arenna. Lotta per la vita., feritoa colpi d’arma da fuoco: grave 11enne La vittima è stata raggiunta da und’arma L'articolo, glispcon undiTeleclubitalia. .