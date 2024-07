Mps il primo social european covered bond da 750 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Banca Monte dei Paschi di Siena ha collocato il suoConditional Pass Through, un'obbligazione a scadenza 6 anni (16 luglio 2030), destinata ad investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750di euro, i cui proventi supporteranno progetti di sostenibilitàe. Verranno per esempio, precisa una nota, finanziati o rifinanziati 'EligibleAssets' come definiti nell'ambito del green,and sustainabilityframework approvato dalla Banca a giugno 2024 e sul quale è stata ottenuta una Second Party Opinion da parte di Dnv. Le richieste, si legge in una nota, hanno superato la soglia di 1,2 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,3750%, ad un prezzo di reoffer di 99,445% corrispondente ad uno spread di 65 punti base sul tasso mid swap a 6 anni.