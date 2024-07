Morte Alex Marangon chi è il curandero scomparso Jhonny Benavides | musicista e venditore di ayahuasca

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 luglio 2024) Sarebbe stato il curatorea vedere per ultimovivo. Il curatore colombiano lo avrebbe seguito dopo che il 25enne aveva chiesto di uscire dall'abbazia di Santa Bona di Vidor, dove si stava svolgendo un ritiro spirituale con, per poi fare ritorno poco dopo raccontando che il ragazzo erae che era troppo buio per continuare a cercarlo. .