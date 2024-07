Metti la prevenzione nel carrello Dopo la spesa mammografia gratis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Fino all’8 agosto in piazza Bartali le donne che hanno ricevuto l’invito potranno eseguirelanell’Unità mobile dell’Ispro. Non solo: si potrà anche consegnare la provetta per il test del sangue occulto nelle feci per lo screening del colon retto. È l’iniziativa "lanel" per promuovere l’adesione agli screening oncologici, nata dalla collaborazione di Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze che inizia da Gavinana, ma girerà altri punti della Toscana. Le donne tra i 45 e i 74 anni interessate a fare lapotranno scrivere un messaggio WhatsApp al 338-2000224 con il testo "contattami" e saranno richiamate. All’interno del Centro Gavinana verranno svolti degli incontri con medici e specialisti: prenotarsi su coopfi.