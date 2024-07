Meteo quando finisce il caldo infernale | la data da segnare

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Allertaper il. Bollino rosso in 7 città italiane da giovedì 11 luglio: si tratta di Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. È quanto riporta il bollettino sulle ondate di calore per l'estate 2024 del Ministero della Salute. Il bollino rosso (livello tre) "indica condizioni di emergenza (ondi calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Sempre giovedì è previsto il bollino arancione ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Pescara, Torino, Verona, Viterbo. Bollino giallo a Bari, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Palermo, Reggio Calabria e Venezia.