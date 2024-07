Meloni | Vertice Nato? Mi aspetto sostegno a Kiev Francia? Nessuno ha vinto

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 9 luglio 2024) Ferma condanna per l'attacco russo sull'ospedale pediatrico a, equilibri tra le famiglie politiche in Europa e la speranza di un segnale di "unità": sono questi i punti chiave delle riflessioni che la premier Giorgiaha svolto con i giornalisti al suo arrivo a Washington, quando era notte in Italia, per undell'Alleanza Atlantica dal quale si attende, spiega, "che lamandi un messaggio di unità e sulla capacità di adattarsi a mondo che sta cambiando". Segui su affaritaliani.it .