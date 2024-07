MagicLand un’estate tra avventure cultura e divertimento

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) –,il parco divertimenti più amato del Centro-Sud Italia, propone per l’estate 2024 un programma che conquisterà grandi e piccini. Tra novità entusiasmanti e un omaggio a uno dei più grandi attori italiani, quella del parco di Valmontone sarà una stagione indimenticabile. I giovani avventurieri potranno solcare i mari e combattere epiche battaglie navali grazie alla nuova Battaglia Navale 2.0, completamente ridisegnata con una nuova stazione e un’ambientazione ancora più coinvolgente. Per gli amanti dell’acqua, Onda del Caribe, la piscina ad onde di 2.000 metri quadrati situata all’interno di MagicSplash, si trasforma in un vero paradiso caraibico con una tematizzazione ancora più ricca. Lagune cristalline, spiagge bianchissime e scivoli super sicuri rendono il parco acquatico diuna meta estiva obbligatoria per ile il relax di tutta la famiglia.