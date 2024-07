Ludovica Pieraccioni è Miss Movida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Castelfranco di Sotto (Pisa), 9 luglio 2024 - Primo successo in una selezione provinciale per, studentessa della Lunigiana, che ha vinto il titolo dinel corso della serata andata in scena nell’omonimo club di Castelfranco di Sotto., 18 anni, è di Regnano, frazione di Casola in Lunigiana. Ha preceduto Giada Trivella, 20 anni di Calcinaia (Pisa), al terzo posto Rebecca Riccetti, 24 anni di Cascina (Pisa) che in questa estate ha già ottenuto dei significativi piazzamenti. Quarto posto per Giada Barzagli, 18 anni di Manciano (Grosseto), quinta posizione finale per Veronica Gabuzzini, 20 anni di Prato, che ha preceduto Giulia Meucci, 17 anni, di Cecina (Livorno). Peruna serata che non dimenticherà facilmente e la fascia consegnata da Emiliano Vitali, titolare delClub, e da Fabio Mini, sindaco di Castelfranco di sotto.