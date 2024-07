LIVE – Tour de France 2024 decima tappa Orléans-Saint-Amand-Montrond in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Lascritta delladelde, che porta la Grande Boucle numero 111 dadopo 187,3 chilometri del tutto pianeggianti. La seconda settimana della corsase inizia dopo il primo giorno di riposo con una frazione sulla carta adatta ai velocisti. Attenzione però al vento, che in queste zone spesso e volentieri soffia con vigore. Se le raffiche dovessero essere importanti, anche gli uomini di classifica dovranno tenere gli occhi ben aperti. Ilriparte con Tadej Pogacar in maglia gialla, lo sloveno ha 33? di vantaggio su Remco Evenepoel e 1’15” sul campione in carica Jonas Vingegaard. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dal chilometro zero, con gli aggiornamentiche al termine dellaincluderanno anche ordine di arrivo, classifiche, pagelle e molto altro ancora.