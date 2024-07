LIVE – Sinner-Medvedev 7-67 4-6 1-2 quarti di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididi(erba). L’altoatesino è reduce dallo splendido successo in tre set agli ottavi nei confronti del bombardiere a stelle e strisce Ben Shelton. Il russo, invece, ha potuto usufruire del ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov, costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico nelle battutedel parziale di apertura. Tra i due giocatori si tratta del 12° scontro diretto della carriera, conche si trova avanti di misura (6-5). Gli ultimi cinque precedenti, tuttavia, sono stati appannaggio di, che partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Nel mirino per l’azzurro c’è la seconda semiin due anni nel Major britannico.