LIVE – Alcaraz-Paul 2-2 ottavi di finale Wimbledon 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per i quarti didi(erba). Sfida tutt’altro che banale per il tennista numero tre al mondo nel suo percorso verso la difesa del titolo conquistato ai Championships dodici mesi fa. I precedenti contro il tennista americano sono infatti in perfetta parità: due vittorie per parte. Eccezion fatta per un succeso diin due set a Miami nel 2023, tutte le altre sfide sono finite in tre set:ha vinto a Montreal e Toronto, mentre lo spagnolo si è preso la rivincita a Cincinnati. Per il vincente di questo match ci sarà una semicontro Sinner o Medvedev. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo incontro di giornata dalle ore 14.