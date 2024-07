L’intelligenza artificiale nella Pma nuove frontiere nella fecondazione assistita

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 luglio 2024)sta rivoluzionando il settore della, offrendo potenziali avanzamenti significativivalutazione degli embrioni destinati al trasferimento nell’utero materno. Secondo uno studio italiano presentato al 40° congresso dell’European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), l’AI integrata con la tecnologia Time-Lapse è in grado di equiparare l’accuratezza degli embriologi umanipriorizzazione .