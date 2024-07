L’influencer marketing nel campo della moda | c’è aria di crisi?

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 9 luglio 2024) Life&People.it Il caldo e l’estate sono finalmente arrivati. Quest’anno, alle nostre spalle non solo la solita, fastidiosissima, “stagione delle influenze“, passata ormai da qualche mese, ma anche la “stagione degli influencer“, che difficilmente potrà ripresentarsi al prossimo cambio di temperature. L’epoca delsembra infatti essere giunta al suo tramonto definitivo, dopo poco meno di un decennio di ascesa costante. Caduti i miti e le statue delle icone dei social, rotte in mille pezzi come la fiducia dei consumatori, a seguito di una serie troppo lunga di scandali e inchieste nei confronti di chi ha usato per anni i suoi follower come moneta di scambio, illudendoli di aver instaurato con loro un rapporto paritario.