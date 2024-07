Leonardo Fabbri il chirurgo del peso | decima vittoria di fila bordate oltre i 22 metri a occhi chiusi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)assume le sembianze di unimpeccabile, che sa sempre dove mettere le mani e non sbaglia un’operazione. Il titanico toscano svolge alla perfezione il compito chiamato Meeting di Szekesfehervar, vincendo la gara di getto delche ha animato la tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). L’azzurro ha così conquistato il decimo successo stagionale consecutivo all’aperto (è imbattuto), ottenuti tutti superando di forza la fettuccia dei 22ha firmato una pregevole stoccata da 22.43in occasione dell’ultimo tentativo, dopo aver piazzato un 22.22 al quarto assalto (21.80 e 21.35 le altre due prove valide in apertura di gara, accompagnati dai nulli alla terza e alla quinta apparizione in pedana).