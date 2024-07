Le previsioni meteo per la giornata del 10 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma Tempo stabile per tutta lacon cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +21°C e +37°C. Lazio Condizioni di tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite. NAZIONALE AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati fenomeni sulle Alpi centro-occidentali. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo lungo l’arco alpino e localmente in Appennino, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi orientali.