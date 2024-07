Latina Carte d’identità elettroniche programmato un nuovo open day per il 13 e il 14 luglio

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 9 luglio 2024)– Come preannunciato dall’amministrazione comunale immediatamente dopo le giornate dedicate agliday del mese di maggio che si sono svolte i giorni 11, 12, 18 e 19, nel prossimo weekend del 13 e 14si terrà il terzoday dell’anno 2024 per il rilascio delle. “L’iniziativa – dichiara L'articolounday per il 13 e il 14Temporeale Quotidiano. .