Lago Maggiore promosso da Goletta Verde

(Di martedì 9 luglio 2024) Luino, 9 2024 – Risultati positivi da Legambiente per le acque dele Luino è promossa secondo i rilievi di. “Siamo estremamente soddisfatti”, commenta Francesca Porfiri, assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, intervenuta nel corso della presentazione di Legambiente organizzata oggi a Laveno. “Quanto emerso ci dice che siamo sulla strada giusta e, cosa ben più importante, sottolinea quanto i cantieri di Alfa srl volti all’ammodernamento della rete fognaria e alla depurazione siano fondamentali per il benessere del. questa è la direzione da seguire, nonostante i disagi che i cantieri hanno causato a cittadini e operatori economici”. “Voglio appellarmi al senso civico di ogni cittadino e soprattutto alle visioni politiche degli amministratori, come me – conclude Enrico Bianchi, sindaco di Luino - che possono veramente imprimere un cambio di rotta migliorativo per le nostre acque.