L' accessorio must have per l' estate è in rafia

(Di martedì 9 luglio 2024) Fibra naturale ricavata dalle foglie della palma Raphia farinifera, originaria dell’Africa tropicale e del Madagascar, laè protagonista assoluta delle collezioni moda per l’2024. La sua resistenza così come la sua versatilità l’hanno infatti resa una scelta ideale per accessi di tendenza che rimandano all’eleganza casual chic tipica degli anni Cinquanta. In un approccio sempre più vicino alla sostenibilità — laè una fibra completamente naturale e biodegradabile — le maison del lusso hanno scelto di abbracciare la tendenza, superando il cliché della cesta di paglia à la Jane Birkin per sublimare lain cappelli, cinture e calzature. C’è chi, come Givenchy, ha persino pensato di vestire le pareti del suo pop up store estivo sul lungomare di Porto Cervo innaturale, plasmando la fibra per creare l’iconico motivo 4G.