La Russa Italia pronta a fare la sua parte a sostegno di Kiev

(Di martedì 9 luglio 2024) "L'unità e la visione condivisa sono la nostra forza ma unità e visione sarebbero insufficienti senza coerenza che significa impegno concreto per sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina riguardo al quale non possiamo deflettere". Lo dice il presidente del Senato Ignazio laalla riunione dei presidenti dei Parlamenti Nato. "E' necessaria - aggiunge - una reale condivisione degli oneri per raggiungere gli obiettivi. L'la sua". "Rimane, convinto - dice anche il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in un passaggio del suo intervento al panel dei leader dei Parlamenti del Nato Parliamentary Summit a Washington - ilall'Ucraina a cui oggi torniamo a confermare la nostra concreta vicinanza e la piena volontà di essere al suo fianco nel grande sforzo di resistenza che sta compiendo.