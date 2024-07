La filosofia conquista terreno negli istituti tecnici e professionali

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 9 luglio 2024) In un'epoca in cui il pensiero critico è più che mai essenziale, lasta guadagnandoin ambiti educativi inaspettati. La Paths Summer School di Indire, un'iniziativa innovativa rivolta ai docenti, sta registrando un successo crescente, in particolare, dove tradizionalmente lanon è parte del curriculum. L'articolo La. .