La 24 ore al Tennis Giotto Una maratona di eventi

(Di martedì 9 luglio 2024) di Andrea Lorentini Unadialall’insegna di sport, aggregazione e solidarietà. Venerdì 12 e sabato 13 luglio è in programma la "24ore" che, da undici anni, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate del circolo aretino e che proporrà un ricco calendario di iniziative accomunate da una finalità benefica. Nelle due giornate verrà infatti condotta una raccolta fondi con il ricavato che sarà devoluto a favore di All Stars Onlus è impegnato nel promuovere occasioni di autonomia, inclusione e integrazione per persone con disabilità attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva. La donazione verrà concretizzata in occasione della cena a bordo piscina che, alle 20 del sabato, decreterà la conclusione della "24ore".