Kate Middleton presenza in dubbio per Wimbledon Ecco chi può sostituirla per le premiazioni

(Di martedì 9 luglio 2024) Londra, 9 luglio 2024 – È ancora incerta la presenta della principessa, in occasione della finale di domenica. Ancora alle prese con le cure contro il tumore, diagnosticatole a marzo, la Principessa di Galles potrebbe essere sostituita dalla duchessa di Gloucester, Birgitte Eva van Deurs, moglie di Richard, cugino della regina Elisabetta II, e grande appassionata di tennis. Anche se si sottolinea che l'All England Club, che organizza l'evento, ha concesso "massima flessibilità". E aspetterà fino all'ultimo per una decisione, fino alla mattina di sabato. Al momento Kensigton Palace non ha confermato nessun impegno per la principessa, che dal 2016 era diventata la ‘madrina’ dell’All England Club, prendendo il posto della regina Elisabetta.