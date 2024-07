Jasmine Paolini che in un' ora va in semifinale a Wimbledon

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 9 luglio 2024) Succede che si passano quattro ore di un pomeriggio a vedere Sinner perdere contro Medvedev e poi in 57 minutiva in, prima italiana della storia nell'anno in cui è arrivata in finale al Roland Garros e ha vinto il suo primo torneo Wta 1000.