Isola Sacra viabilità provvisoria dal 12 al 14 luglio | ecco dove

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 9 luglio 2024) 92024-, In occasione della manifestazione “Festa della Pizza a Portafoglio”, in Largo Marinai d’Italia, per il periodo 12, 13 e 142024 sarà istituita la seguente disciplina trafficoper tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: – istituzione di divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata compresi gli stalli abitualmente adibiti a parcheggio in Largo Marinai d’Italia, dalle ore 17.00 del 122024 alle ore 24.00 del 142024 e comunque fino al termine della manifestazione, garantendo i posti disabili, gli stalli riservati alle forze dell’ordine e la pertinente area che deve essere lasciata libera per motivi di sicurezza.