Inter Capello | Hanno già CHIUSO il mercato a luglio Su MILAN noto RISPOSTE AMBIGUE vi spiego

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 9 luglio 2024) Fabiovenuto per parlare della situazione di calciodiin particolare. Le sue dichiarazioni Fabioha rilasciato un’vista a La Gazzetta dello Sport per fare il punto del calcioe non solo.– «L’ha cambiato proprietà, ma la garanzia si chiama Beppe Marotta, che è diventato ora presidente .