Infertilità dieta personalizzata con la radiografia ‘full body’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 9 luglio 2024) Al congresso Eshre i risultati del test pilota dei nutrizionisti del gruppo Genera. Fabozzi: "Non è una banale questione di peso"anti-con una'full body' per valutare la composizione corporea della donna e creare per lei un percorso di nutrizione finalizzato a ottimizzare le chance di concepimento. Questo l'approccio testato dagli .