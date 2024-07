Incidente sull’A8 a Legnano schianto tra auto | due feriti Traffico in tilt sei chilometri di coda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Milano, 9 luglio 2024 –stradale, questa mattina verso le 7, nel tratto frae il bivio A8/A9 in direzione Milano. Duesi sono scontrate e sono rimaste ferite due persone, una 29enne e un 36enne. Immediato l’intervento dei soccorsi con un mezzo della Croce rossa italiana di Busto Arsizio.ine seidiin direzione Milano. Alle 7.50 Societàstrade ha comunicato che “in direzione di Milano, si è formata unadi 6 km, con tendenza all’aumento per unavvenuto all’altezza del km 10. Ildefluisce su 2 corsie. In alternativa, per chi è diretto verso Milano, consigliamo di utilizzare la A36 Pedemontana dopo Gallarate con rientro sulla A9 Lainate-Como-Chiasso a Turate da cui si può procedere verso Milano.