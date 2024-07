In 10 anni +30% bimbi da fecondazione assistita in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – Nell'delle culle vuote, sempre piùnascono dalla. Si è passati, in media, dal 32% nel 2010 al 42% nel 2020, circa il 30% in più, con picchi fra il 70% e l'80% nelle donne 'under 38'. Questo progressivo aumento è anche il frutto di 5 strategie che hanno migliorato .