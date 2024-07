Immobile Lazio ai titoli di coda | ha già detto sì al Besiktas e chiede a Lotito di lasciarlo andare

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 9 luglio 2024), siamo al capolinea: il centravanti ha già accettato ildipartire Forse stavolta è davvero l’ultimo Ciro.ha giàsì al, a 18 milioni più bonus fino al 2027, 6 milioni a stagione per il prossimo triennio. In totale sono nove netti in più di quanti ne guadagnerebbe .