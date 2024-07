Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 luglio 2024) Viktor Orban vola in Cina per incontrare il presidente cinese Xi Jinping. La visita a Pechino è solo l'ultima delle “missioni non autorizzate” del premier dell'Ungheria. E ora l'idea all'interno dell'Unione europea è quella di “accorciare” i tempi della presidenza per evitare ulteriori strappi e imprevisti.