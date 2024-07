Il trucco delle ragazze Il parco cambia faccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Grande successo a Capriano di Briosco, nelpubblico adiacente alla Baita degli Alpini, per la prima edizione di “Useful Work 2024“. "Il progetto è nato dalla collaborazione della Cooperativa la Grande Casa con il Comune di Briosco all’interno di Rete Brianza Giovani/ BYoung, progetto finanziato dal bando “La Lombardia è dei Giovani 2023/24“ che si sta svolgendo da settembre sul nostro territorio" racconta Antonella Casati, assessora alla Pubblica istruzione. A Briosco sono state protagoniste seiche hanno svolto dei lavori di riqualificazione territoriale progettando, disegnando e colorando una serie di giochi orizzontali per bambini (campana, twister e altri) che possono essere già utilizzati dai piccoli brioschesi. "Le, tutte tra i 15 e i 18 anni, hanno aderito al progetto con tanto entusiasmo e professionalità lavorando con puntualità e impegno in un clima di collaborazione e serenità che ha portato un ottimo risultato finale che resta a disposizione di tutti".