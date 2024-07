Il prof Morzenti al Pin con ’Abu Avrahàm’ Organizza la Ricci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Manuel Bonomo, attualmente docente in un liceo spezzino, presenta oggi alle 19 al Pin, il suo nuovo libro dal titolo ‘Abu Avrahàm. Incontrarsi oltre la storia’ edito da Enrico Damiani Editore. Introduce Maria Laura Spinogatti in un eventoto dalla Libreria. Il racconto è ispirato a una storia vera. All’inizio del Novecento, quando tutto è ottomano e ancora non si distingue fra Palestina e Israele, un bambino arabo di nome Yussuf, testardo e sognatore, scappa dal suo villaggio e arriva a Gerusalemme. Nella Città Santa viene accolto nella casa di un commerciante ebreo e si innamora di Leah e dei suoi occhi verdi: ne nascerà una famiglia di sangue misto. Ma dopo la seconda guerra mondiale, la frattura provocata dalla nascita dello Stato di Israele spinge Yussuf a fuggire nuovamente.