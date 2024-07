Il PD spaccato tra giovani militanti e vertici sull' aereporto dedicato a Silvio Berlusconi Il problema? Il Cavaliere sarebbe una figura divisiva

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Da quando Salvini, in qualità di Ministro dei Trasporti, ha annunciato che l'aereoporto di Malpensastato intitolato a, le polemiche non hanno smesso di accavallarsi. Ok, Salvini in questo momento sta giocando strategicamente su più dimensioni, da un lato cerca di ingraziar .