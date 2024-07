Il Palermo presenta la nuova maglia a New York

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 9 luglio 2024) Il club rosanero e Puma con gli ex Amauri, Pastore e Toni, hanno lanciato lanel cuore di Manhattan NEW(STATI UNITI) - Unazione in grande stile in quel di New. Ilha scelto la scena internazionale perre, insieme alla Puma, il nuovo Home Kit, con l'iconica .