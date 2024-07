Il liceo del Made in Italy non piace a nessuno | con soli 375 iscritti non ha i requisiti per partire

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 9 luglio 2024) In Italia, glialdelinsono solo 375 per tutti e 92 i corsi attivati nelle scuole. A due mesi dall'inizio dell'anno scolastico il nuovo indirizzo, che non ha raggiunto il numero minimo di studenti per classe, ora rischia di non. .