Il futuro dell’America Latina si decide nel mare tra Cina e Taiwan

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di martedì 9 luglio 2024) Proviamo ad interpretare il ruolo cherappresenta per gli Stati Uniti rispetto alla competizione con la. Proviamo cioè a leggere le attuali dinamiche conflittuali traalla luce del pensiero strategico americano. Il valore strategico die la stabilità in Asia per l’Americarappresentano temi di importanza cruciale nel IlsineltraInsideOver. .